Un si grand soleil du 20 novembre : le départ de Sylvio (résumé et vidéo épisode 1279 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1279 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 20 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Le Père Sylvio appelle encore Janet, qui lui demande ce qu’il veut. Il s’excuse pour son intrusion de l’autre jour, il est à l’aéroport et quitte Montpellier. Alors que Janet lui dit qu’ils ne doivent plus se parler, il lui dit qu’il part au Paraguay pour ne plus l’importuner et se remettre les idées en place. Il lui dit qu’elle va lui manquer mais elle n’entendra plus parler de lui. Il lui souhaite le meilleur pour la suite.

Sylvio dit au revoir à Christophe et le remercie pour tout, il dit que son amitié compte énormément pour lui. Christophe lui dit de ne pas s’inquiéter, tout finira par rentrer dans l’ordre. Et il lui dit que pour lui aussi leur amitié compte beaucoup. Et il l’a beaucoup aidé, plus que ce qu’il imagine… Sylvio lui assure qu’il va revenir.



Publicité





Johanna demande à Yann des nouvelles d’Hugo, il lui dit qu’il a du mal à se remettre de sa rupture avec Sabine. Johanna s’en veut, elle n’a pas de nouvelle d’elle depuis qu’elle a gaffé. Yann lui dit qu’elle n’y est pour rien. Johanna va l’appeler pour tâter le terrain.

Becker appelle Manu, il lui demande s’il a du nouveau du côté des médecins et vétérinaires. Ils notent que le mari de Cécile n’a pas d’alibi… Manu remarque deux n’ont pas répondu et Hugo parle du Père Sylvio, ancien médecin et prêt à partir à l’étranger. Becker dit le connaitre un peu par sa femme. Hugo pense que son profil pourrait coller avec celui du fleuriste… Becker dit qu’il a peut être moyen d’en savoir plus.

Au lycée, Fanny prépare une course d’orientation en forêt. Sabine reçoit un appel de Johanna, elle lui dit qu’elle culpabilise pour Hugo et elle. Elle lui dit qu’il ne va pas bien du tout. Sabine l’envoie balader ! Johanna lui dit que c’est dommage il est super. Sabine s’emporte et raccroche ! Eve remarque qu’elle est à cran… Elle lui dit que Hugo ne lui a pas du tout menti ni manipulée, elle le trouve même plutôt mignon. Sabine s’emporte encore.

Yann retrouve Hugo. Il lui propose d’aller pêcher, mais Hugo préfère rester seul.

Janet reçoit un appel de Clément, il l’interroge sur le départ de Sylvio. Elle est gênée et lui confirme qu’il part au Paraguay. Elle lui dit qu’elle sait juste qu’il a été traumatisé par la mort de Jessica. Mais elle ne sait pas s’il est déjà partir. Janet lui demande pourquoi il lui demande tout ça, Becker écourte et raccroche. Il dit à Manu d’appeler la police aux frontières. De son côté, Janet s’inquiète…

Hugo fait ses courses et croise Sabine à une terrasse. Hugo lui propose de se parler vraiment, Sabine accepte. Il lui explique qu’il n’a juste pas voulu être lourd. Il voulait apprendre à la connaitre. Elle s’est sentie manipulée et compare à Dimitri. Hugo lui dit que ce n’était pas son intention. Ils se lèvent et s’embrassent !

Manu annonce à Becker que l’avion du Père Sylvio est parti, ils ne peuvent plus rien faire. Pendant ce temps là, Christophe nage avec Achille. Achille lui demande quand rentre Cécile, Christophe lui dit qu’elle a toujours beaucoup de travail. Il regrette il aime bien quand ils sont tous les 3.

Sabine et Hugo sont heureux alors que Yann envoie un message à Hugo pour lui proposer un bowling. Ils décident de rester discrets et de pas en parler autour d’eux.

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Yann dérape, Elisabeth explose, les résumés jusqu’au 8 décembre 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 20 novembre extrait, Sabine et Hugo se retrouvent

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.