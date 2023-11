Un si grand soleil du 22 novembre : Aubert retrouvé, Becker fait une annonce à Janet (résumé et vidéo épisode 1281 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 22 novembre, spoiler résumé de l’épisode 1281 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 22 novembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Elisabeth salue sa femme de ménage, elle lui dit qu’elle n’a aucune instruction particulière. Alain parle à la femme de ménage, c’est son anniversaire et il lui demande si Elisabeth lui a demandé quelque chose de spécial… Caroline lui dit que non, elle est désolée. Alain comprend qu’Elisabeth a oublié. Elle part sans lui souhaiter !

Bilal vient voir Enric, il a appris pour les menaces d’Elisabeth sur Carine. Enric lui annonce qu’ils vont faire grève, Bilal est solidaire. Enric va apporter le préavis de grève à Bertier. Bertier dit qu’il ne peut pas prendre parti mais sur le fond il est d’accord avec eux. Il lui dit qu’Elisabeth est remontée comme une pendule… Et Bertier amène le préavis de grève à Elisabeth, qui tombe des nues. Il lui dit que la solution est toute trouvée : passer Carine en CDI. Elisabeth se dit victime d’un chantage à l’emploi, hors de question qu’elle cède ! Elisabeth reçoit un appel de sa femme de ménage, elle s’excuse et lui dit que c’est l’anniversaire d’Alain. Elle la remercie, elle lui sauve la vie !



Publicité





Hugo analyse les chaussures retrouvée chez Sylvio. Manu et Hugo annonce à Becker qu’il y avait de la terre, qui viendrait d’une carrière de basalt.

Elisabeth appelle Janet pour les inviter à dîner avec Clément. Janet lui dit non, ils sont fatigués. Mais Elisabeth lui explique que c’est l’anniversaire d’Alain et elle a oublié… Janet finit par accepter.

La police est dans la carrière de basalt. Manu finit par trouver le corps, il s’agit d’Aubert ! Becker appelle Cécile pour la prévenir, il lui dit qu’il y a des empruntes de pas qui correspondent aux baskets retrouvées chez Sylvio.

Boris vient parler à Elisabeth, il aimerait élargir leur zone d’exportation. Il propose de s’appuyer sur l’agence Adhoc. Elisabeth lui dit qu’il a raison, il propose de prendre rendez-vous et elle accepte.

Sylvio rappelle Christophe, qui lui annonce qu’Aubert a été retrouvé mort assassiné. Christophe lui annonce qu’il a entendu Cécile dire qu’il est sur la liste des suspects… Sylvio ne comprend pas, il veut prendre le premier vol pour Montpellier pour dire qu’il est innocent. Christophe pense qu’il doit dire qu’il est parti pour une femme, Sylvio ne veut pas faire ça à Janet. Christophe pense qu’il n’a pas le choix… Il lui dit que ça finira par se tasser, il n’a qu’à rester là-bas le temps que la police se rende compte qu’il est innocent.

Hugo explique à Cécile et Becker que la mort d’Aubert remonte à environ 2 semaines. On lui a injecté du cyanure par seringue hypodermique. Il n’y a aucune trace pour identifier le meurtrier. Cécile trouve que ça ne colle pas avec Sylvio, elle se demande si le fleuriste n’aurait pas pu faire accuser le prêtre… Mais pour Becker, son départ au Paraguay est signe d’aveu.

Alain rentre chez lui, et il a la surprise de découvrir que ses amis sont là pour son anniversaire ! Il est très content ! Alain avoue à Elisabeth qu’il a cru qu’elle l’avait oublié… Elisabeth offre à Alain un kit de test adn pour retrouver ses origines. Becker rappelle que c’est interdit en France. Alain est étonné mais la remercie.

De retour chez eux, Janet et Becker parlent d’Alain et du cadeau, Janet est contre. Becker annonce à Janet qu’ils ont la preuve que c’est Sylvio qui a tué Aubert ! Janet est sous le choc, elle n’y croit pas. Becker lui demande pourquoi il est parti au Paraguay, elle dit qu’elle n’en sait rien et l’envoie balader !

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : Yann dérape, Elisabeth explose, les résumés jusqu’au 8 décembre 2023

VIDÉO Un si grand soleil du 22 novembre extrait, drôle de cadeau pour Alain…

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.