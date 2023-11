Les Cinquante du 21 novembre : Vivian en ligne de mire (résumé + replay épisode 55)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 55 du mardi 21 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 55 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Cassandra se réveille remontée contre Simon. Durant la nuit on lui a dit des choses sur Simon…





Cassandra en parle avec Mélanie et Romain. Elle va ensuite parler à Simon, elle pense qu’il n’est pas clair avec elle. Il lui avoue qu’effectivement il pense encore à Adixia… Pour Cassandra, c’est fini : il n’est pas sincère.







Le Lion annonce qu’il est l’heure de l’énigme du professeur. Le Lapin choisit Julie et Vivian ! Ils perdent beaucoup trop de temps et ils donnent 3 mauvaises réponses, c’est encore raté. Tout le monde est déçu pour la cagnotte et ça retombe sur Vivian.

Un clash éclate entre Vivian et Cassandra ! Il n’apprécie pas qu’elle se moque de lui et il accuse Cassandra d’acheter des followers ! Cassandra est hors d’elle… Cassandra finit en pleurs, Jade essaie de la réconforter : Vivian veut juste la provoquer. Mais Cassandre est à bout. Mélanie lui assure que si elle peut le virer aujourd’hui, elle le fera ! Amélie ne cautionne plus son comportement non plus.



Simon va parler à Vivian, qui dit qu’il s’en fiche il va gagner dans l’arène. Un nouveau clash éclate ensuite entre Vivian, Amélie et Mélanie. Julie observe de loin, elle ne peut plus se projeter avec lui avec un tel comportement. Elle ne se voit pas lui présenter ses enfants plus tard… Elle décide d’aller lui parler, elle ne peut pas être en couple avec lui !

Vivian finit par pleurer seul dans le parc… Simon vient le réconforter. Il dit n’avoir personne dans la vie, parce que personne ne le comprend.

VIDÉO Les Cinquante du 21 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 55 ce mardi 21 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous mercredi 22 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 56.