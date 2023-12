Star Academy : quand Nikos se prend un énorme fou rire en direct (VIDÉO)

Publicité





C’est hier soir qu’avait lieu le 8ème prime de la Star Academy, exceptionnellement sans élimination cette semaine. Cette soirée spéciale Noël et nostalgie a été marquée par un énorme fou rire de Nikos Aliagas !





Et pour cause, alors qu’il parlait avec Pierre, une fumée s’est déclenchée sur le plateau et Nikos était en plein dedans ! « Pourquoi est-ce qu’on m’envoie la fumée dans la gueule ? » a balancé l’animateur avant de buter dans un caméraman.







Publicité





« C’est quoi ce fiasco ? » a alors déclaré Nikos avant de se prendre un énorme fou rire. Impossible de reprendre son sérieux pour lancer le magnéto suivant, Nikos était en roue libre à ce moment là de la soirée !

VIDÉO le fou rire de Nikos Aliagas à la Star Academy 2023



Publicité



.@nikosaliagas en roue libre et en énorme fou rire c'était ce soir dans le prime de la #StarAcademy. pic.twitter.com/o7ihNJVoH8 — ⭐️ Le Mag Star Academy (@LeMagStarAc) December 23, 2023

A LIRE AUSSI : Star Academy : Lénie et Axel en tête, Candice et Djébril en danger (résumé + replay prime du 23 décembre 2023)