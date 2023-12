50mn Inside du 30 décembre : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 30 décembre 2023, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir dans le dernier numéro de l’année !





A suivre dès 17h50 sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 30 décembre 2023, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

C’est la rétrospective de l’année 2023 qui vous attend aujourd’hui. Revivez les évènements et découvrez les personnalités qui ont marqué les 12 derniers mois.

🎭 En intimité avec Adriana Karembeu

Séparée du père de sa fille, Adriana prend un nouveau départ et se livre sans tabou ! En exclusivité, nous l’avons suivi de Marrakech à Paris…



👩 Lady Die

Série, mythe, elle était partout cette année. Comment a-t-elle construit il y a plus de 30 ans construit son image de princesse rebelle ?

📸 Le portrait

Nos plus belles rencontres de 2023 : Eva Longoria, Louane, Mika, Kad Merad, ou encore Pierre Perret.

50mn Inside du 30 décembre 2023, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

📍 Destination de l’année : le Cap Vert. Embarquez pour cet archipel au large du Sénégal. Un pays aussi dépaysant qu’abordable.

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 17h50 sur TF1.