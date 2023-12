66 minutes du 3 décembre : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 3 décembre 2023, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h20 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 3 décembre 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h20 dans 66 minutes :

🔵 L’interview de Gilles Lellouche

« Moi, je suis quelqu’un d’assez timide, donc c’est très compliqué de prendre la parole ». Ce dimanche, Kareen Guiok Thuram rencontre Gilles Lellouche à l’occasion de la sortie de son film « Soudain seuls ».



🔵 Booba, l’influenceur

Le rappeur Booba nous révèle pourquoi il a décidé de lancer sa propre agence d’influenceurs. La guerre contre Magalie Berdah n’est jamais finie.

🔵 Le sac à main de tous les records

C’est l’un de sacs à main les plus chers au monde : le Birkin. Pour tenter d’acquérir ce modèle iconique il faut parfois attendre jusqu’à deux ans.

🔵 Défendre l’indéfendable

C’est l’avocat de Monique Olivier, compagne et complice du tueur en série Michel Fourniret. Portrait de Richard Delgenes durant le procès qui permettra de résoudre la disparition d’Estelle Mouzin.

Extrait vidéo

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Do it yourself : le nouveau mode de vie

Lee Grand Format vous emmène dans les coulisses du salon du Do It Yourself.

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.