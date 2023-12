Star Academy : Djébril démotivé ? Sa meilleure amie pousse un coup de gueule !

Publicité





Cette semaine au château de la Star Academy 2023, c’est Candice et Djébril qui ont été nominés par leurs professeurs. Les deux élèves ont leurs destins entre les mains des téléspectateurs et l’un d’eux sera éliminé demain soir.





Et il faut bien avouer que depuis deux semaines, Djébril apparait démotivé. Il a fait les deux dernières évaluations avec les paroles de ses chansons et a même annoncé au professeur ne plus prendre de plaisir à chanter !







Mais Djébril peut compter sur le soutien de ses proches, qui prennent sa défense. Sa meilleure amie a même passé un coup de gueule sur le réseau social X.

« DJEBRIL A AFFIRMÉ VOULOIR RESTER. je suis sa meilleure amie je pense être mieux renseignée que des twittos random gros bisous la teammmmm » a écrit Sarra.



Mais elle peut se rassurer, Djébril est en tête des sondages et a de fortes de chances d’être sauvé par le public.

