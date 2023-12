Camille & Images du 7 décembre : quels invités pour Camille Combal ce soir sur TF1 ?

Publicité





Camille & Images du 7 décembre 2023 – Ce jeudi soir et comme chaque semaine Camille Combal vous donne rendez-vous cen deuxième partie de soirée sur TF1 pour le second numéro hebdomadaire de « Camille & Images ». Qui sera autour de la table de Camille ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 23h, après « Panda », sur la chaîne ou en streaming et replay sur MYTF1.







Camille & Images du 7 décembre, les invités

Aux côtés de Camille Combal ce jeudi, vous retrouverez : Dominique Farrugia, Arnaud Tsamère, Hélène Noguerra, Noom Diawara, Nash, Guihome, et Pierre-Antoine Damecour.

Nouveau concept, nouveau plateau, nouvel habillage

L’émission s’enrichit… Camille Combal sera désormais entouré d’une bande de complices : humoristes et personnalités du monde du spectacle. Ensemble, ils vont vous faire revivre les meilleurs moments de la semaine dans un grand divertissement.



Moments drôles, vidéos marquantes, séquences immanquables… de la Télé, des réseaux, des plateformes… Avez-vous vraiment tout vu ? On a scrollé tous les écrans et on a gardé les images les plus fortes.

A chaque numéro, Pierre-Antoine Damecour viendra sur le plateau nous résumer en images tout ce qu’il a retenu de la semaine dans une chronique humoristique.

« Camille & Images » organise vos deuxièmes parties de soirée du jeudi à 23h sur TF1 !