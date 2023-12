C à vous du 7 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 7 décembre 2023, invités et sommaire – Ce jeudi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Transports pendant les JO, tarifs dans les transports franciliens, sécurité… Valérie Pecresse, présidente de la région Île-de-France

🔵 📌 Carte blanche à Tristan Lopin



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Mohand Souiki, chef du restaurant “La Maison Dorée” à Saint-Étienne (Loire)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Sofiane Chalal pour son spectacle “Ma part d’ombre”, en tournée dans toute la France

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Mika pour son album “Que ta tête fleurisse toujours”, sorti le 1er décembre; et Jean-Marie Périer pour le livre “Mes nuits blanches”, publié le 2 novembre dernier

