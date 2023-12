Capital du 3 décembre 2023 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 3 décembre 2023 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd’hui il a pour thème : « Déco, électroménager et bazar : offrez-vous le meilleur à prix cadeau ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 3 décembre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

Centrakor : le nouveau champion de la déco discount

7 euros pour un déguisement de Père Noël, 4 euros pour un moule à gâteaux design ou 1 euro pour un ensemble pelle et balayette, Centrakor devance depuis trois ans Action et GIFI dans le classement de la meilleure enseigne « Bazar-Déco » du magazine mensuel Capital. Son slogan : « Centrakor : j’adoorrre ». Ce slogan, détourné de la chanson de Philippe Katerine, l’a rendu ultra populaire et aujourd’hui avec 470 magasins sur tout le territoire, le nouveau géant du bazar réalise 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires par an, dont 20 % pendant la période de Noël. Comment cette petite centrale d’achat toulousaine fédérant une quarantaine de bazars vieillots s’est-elle métamorphosée en machine à cash et sponsor de grands évènements sportifs ? D’abord en reproduisant des méthodes éprouvées par la concurrence comme son parcours client avec des mises en scènes inspirées du géant suédois Ikéa. Ensuite grâce à une connaissance ultra fine de sa clientèle – à 80 % féminine – séduite par une offre calibrée de produits tendances que l’on retrouve habituellement dans des magasins chics type « Maisons du Monde ». Tout le savoir-faire de Centrakor consiste à vous attirer avec une sélection de petits prix puis à vous faire craquer sur des achats coup de cœur sur lesquels sa marge est plus importante. Les équipe de Capital vous dévoilent les méthodes de vente de ce nouveau roi des zones commerciales.

Magasins d’usine : bons plans made in France à prix bradés ?

Des cocottes Staub ou Le Creuset bradées au tiers de leur prix mais aussi du linge de maison siglé Yves Delorme ou Alexandre Turpault, ou encore des pulls Saint-James ou Armor-Lux. Voici de belles marques françaises qu’il est possible de s’offrir à prix cassés dans les magasins d’usine, situés en général juste à côté des sites de fabrication. Un vrai royaume des bonnes affaires et tout particulièrement à la veille de Noël. Les prix peuvent fondre jusqu’ à -50 %, voire -70 % ! Comment ces magasins d’usine, parfois perdus dans des coins reculés, se démènent-ils pour attirer autant de monde ? Face à la concurrence des villages de marques, d’internet et des soldes en tous genres, leurs prix valent-ils toujours le voyage ? Et une fois sur place, y trouve-t-on toujours des produits déstockés ? Ou certaines marques en profitent-elles pour promouvoir d’autres offres ?



Promotion canapé : bons plans ou arnaques ?

Pour près d’un Français sur deux, la décoration de son logement est plus importante que la préparation des vacances ou le shopping. Dans nos salons, l’un des principaux postes de dépense est le canapé. Et les Français sont prêts à mettre le prix pour être confortablement installés : 1 000 euros en moyenne. Mais est-on certain d’en avoir pour son argent ? Attention, les pièges sont nombreux ! Entre opérations discount, remises exceptionnelles et supers réductions, entrer chez un marchand de canapés, c’est toujours s’aventurer dans une jungle de bonne affaires. Comment s’y retrouver et éviter les faux bons plans ? Nous vous révèlerons les méthodes de ces vendeurs de choc pour nous convaincre de dépenser sans compter. Mais les temps changent, et de nouveaux acteurs sont bien décidés à bouleverser le monde feutré des vendeurs de canapés. Certains misent sur la transparence des prix : ni négociations, ni réductions, leurs tarifs sont fixes. Est-ce toujours la garantie de ne pas se faire avoir ? D’autres enfin ont trouvé le moyen de vous proposer des canapés de grandes marques à prix cassés. Leurs produits partent à grande vitesse. Comment profiter avant les autres de leurs prix à peine croyables ?

Capital du 3 décembre 2023, extrait vidéo

« Déco, électroménager et bazar : offrez-vous le meilleur à prix cadeau ! », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.