« En attendant Bojangles » : votre film ce soir sur France 2 (3 décembre 2023)

Publicité





« En attendant Bojangles », c’est le film inédit qui vous attend ce dimanche soir sur France 2. uUn film de Régis Roinsard avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois et Solan Machado-Graner.





A voir ou revoir ce soir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV et sa fonction direct.







Publicité





« En attendant Bojangles » : l’histoire

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte.

Vidéo bande-annonce

Et on finit comme toujours avec la bande-annonce de votre film…



Publicité