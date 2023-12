Demain nous appartient du 12 décembre : Benjamin risque gros ! (résumé + vidéo épisode 1576 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 12 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1576 de DNA – Benjamin est convoqué au commissariat et il risque gros dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ».

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 12 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1576

Martin rappelle à Benjamin qu’il devait les alerter sur le champs… En aidant John et en réalisant ce prélèvement de moelle osseuse, Benjamin risque d’être accusé de complicité et d’exercice illégal de la médecine. Benjamin assume ! Il dit que John est son ami et il était de son devoir de l’aider pour sauver Bastien… Sauf qu’Aurore lui rappelle qu’il n’est pas au dessus des lois. Benjamin leur assure qu’il ne sait pas où est John et qu’il est innocent. Martin le libère mais il doit rester à Sète.

Martin et Aurore repartent à la recherche de John Covac… Aurore demande à Martin comment ça s’est passé à Rennes. Il lui explique que c’est très dur pour Camille et Raphaëlle, il l’a soutenue comme il pouvait.

Pendant ce temps là, Violette déploie tous les efforts nécessaires pour venir en aide à Bastien. Nathan vient voler la vedette à Diego, tandis que Timothée semble avoir une idée bien précise en tête.

VIDÉO Demain nous appartient du 12 décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.