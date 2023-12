Ici tout commence du 12 décembre : Thomas a-t-il dénoncé Jim ? (résumé + vidéo épisode 815 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 815 – Carla a bien du mal à s’intégrer à la coloc ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Tout juste arrivée, Carla provoque déjà et énerve ses colocataires…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 12 décembre 2023 – résumé de l’épisode 815

Jim a été arrêté par la police, et maintenant, la grande question est de savoir qui a pu le dénoncer et révéler sa cachette aux autorités. Cette situation a plongé la famille Leroy dans l’inquiétude. Est-ce Thomas qui a dénoncé Jim après leur entrevue musclée de la veille ?

À la coloc, les choses ne font qu’empirer ! Les membres de la maison se sont tous unis contre Carla… Mais alors qu’ils comptent en parler à Rose, Carla surprend leur conversation…

Malgré les preuves accablantes, Kelly défend farouchement son clan. Pendant ce temps, Hortense et Stanislas se lancent dans une mission magie de Noël.

Ici tout commence du 12 décembre 2023 – vidéo premières minutes



