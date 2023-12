Star Academy estimations : Pierre toujours devant, Axel remonte, c’est très serré ! (SONDAGE)

Publicité





Star Academy 2023 estimations nominations 6 sondage – Nouvelels estimations de notre sondage Star Academy 2023 alors que cette semaine, ils sont six élèves en danger : Axel, Candice, Clara, Djébril, Julien, et Pierre ont leur destin entre les mains des téléspectateurs, qui votent depuis mardi soir et sont les seuls à décider !





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Pierre qui est toujours très largement en tête.







En effet, Pierre compte actuellement pas moins de 31% des votes de notre sondage. Il est en baisse mais reste loin devant Julien, toujours 2ème avec 23%. Les deux académiciens semblent être les seuls à l’abris d’une élimination tant les votes sont serrés pour les autres !

En effet, Axel est remonté à 13% des votes de notre sondage, il est à égalité avec Candice et Clara. Djébril reste dernier et compte toujours un énorme retard avec seulement 7%.



Qui doit rester ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre académicien préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Star Academy 2023 sondage des nominations de la semaine 6

Qui doit rester au château et participer à la tournée ? Axel Candice Clara Djébril Julien Pierre Résultats Vote

Rendez-vous à 17h25 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.