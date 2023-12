Demain nous appartient du 22 décembre : qui a volé chez Victor Brunet ? (résumé + vidéo épisode 1584 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 22 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1584 de DNA – Victor Brunet et son fils Timothée ont eu la mauvaise surprise de se faire voler leurs cadeaux de Noël dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Mais qui a bien pu s’introduire chez eux en passant par la cheminée ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 22 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1584

Victor Bruno et son fils Timothée sont au commissariat suite au vol de leurs cadeaux de Noël. C’est Karim qui prend leur déposition et la méthode du voleur le fait sourire… En effet, Victor lui explique que le cambrioleur s’est introduit par la cheminée pour se faire passer pour le Père Noël ! Karim explique qu’ils vont devoir venir chez eux pour prendre des empruntes. Mais un vol sans violence n’est pas une priorité pour la police !

Pendant ce temps là, le passé médical de Chloé la rattrape… Et Gabriel cherche de la compagnie pour Noël.

VIDÉO Demain nous appartient du 22 décembre 2023 – extrait de l’épisode







Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.