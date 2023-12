Ici tout commence du 22 décembre : Anaïs prend une décision ! (résumé + vidéo épisode 823 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 22 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 822 – Anaïs va prendre une grande décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Teyssier lui a annoncé le retour de Théo pour Noël, elle compte bien l’impressionner !

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1











Ici tout commence du 22 décembre 2023 – résumé de l’épisode 823

A la coloc, Anaïs n’a pas dormi de la nuit ! Elle a tout repris pour le menu de Noël et explique à Salomé qu’elle est sur le bon chemin. Salomé comprend que la venue de Théo n’y est pas pour rien… Effectivement, Anaïs a décidé de tout faire pour l’impressionner en réalisant le meilleur repas de Noël possible.

Mais dans la brigade de Noël, il y a de l’eau dans le gaz. Et pour Rose, Carla et ses parents, l’heure des révélations a sonné ! Quant à Kelly, elle quitte le nid, mais pas l’institut.

Ici tout commence du 22 décembre 2023 – vidéo premières minutes



