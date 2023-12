Demain nous appartient du 25 décembre : une enquête un peu particulière... (résumé + vidéo épisode 1585 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 25 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1585 de DNA – En ce jour de Noël, c’est une enquête un peu particulière qui débute à Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, le Père Noël cambrioleur est la cible du commissariat…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 25 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1585

Sara et Roxane enquêtent sur le Père Noël cambrioleur. Une enquête hors norme qui les fait rire mais Martin prend l’affaire très au sérieux. Il rappelle à Sara et Roxane que ça inquiète les habitants de Sète, ils doivent mettre la main sur celui qui vole les cadeaux de Noël au pied du sapin ! Martin exige qu’elles diffusent un appel à témoin avec le numéro de poste de Sara, qui se chargera de prendre les appels…

Pendant ce temps là, Soizic se prépare à aller réveillonner chez François tandis que Noor sera toute seule. Mais Marianne l’appelle, elle a besoin d’elle à l’hôpital !

L’esprit de Noël finit par rapprocher les sœurs Beddiar. Et Alex et Diego fomentent une belle surprise…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoilers : une rupture, Bénédicte en prison, les résumés jusqu’au 12 janvier 2024

VIDÉO Demain nous appartient du 25 décembre 2023 – les premières minutes de l’épisode



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv