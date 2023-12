Ici tout commence du 25 décembre : Salomé cache la vérité... (résumé + vidéo épisode 824 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 25 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 824 – Salomé cache la vérité à Anaïs ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle ne lui a rien dit au sujet de Théo et Anaïs font droit dans le mur…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 25 décembre 2023 – résumé de l’épisode 824

C’est le matin de Noël à la coloc. Salomé, Anaïs et Gaëtan ouvrent leurs cadeaux. Mais Anaïs est en boucle au sujet de Théo, elle est déterminée à le reconquérir avec son menu de Noël ! Sauf que Salomé sait très bien qu’elle fonce droit dans le mur mais elle ne lui a rien dit… Une fois Anaïs partie, Salomé explique à Gaëtan que si Théo revient, c’est pour annoncer qu’il ouvre un restaurant avec Cécilia à Paris ! Gaëtan pense qu’il aurait du lui dire… Mais Salomé préfère attendre de voir si Teyssier a réussi à éviter que Théo revienne.

Le repas de Noël de l’institut promet de belles surprises et quelques embûches. Kelly et Laetitia mettent le cœur sur la table. A la table de Carla, l’ambiance est électrique.

Ici tout commence du 25 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

