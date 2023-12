« Moi, moche et méchant » : 3 choses à savoir sur le film cet après-midi sur TF1 (25 décembre 2023)

Publicité





« Moi, moche et méchant » est en mode rediffusion en cet après-midi de Noël sur TF1. De quoi occuper petits et grands en ce jour férié !





A suivre dès 14h sur TF1, ou via la fonction direct de MYTF1.







Pour mémoire ce film d’animation est signé Chris Renaud et Pierre Coffin.

« Moi, moche et méchant » : l’histoire

Comment assombrir un charmant quartier résidentiel avec ses belles résidences, ses jolis portails, sa douceur de vivre ? Tout simplement en apercevant la sinistre demeure d’un dénommé Gru. Et surtout, comment le définir ? Il s’agit, en fait, d’un grand vilain dans toute de splendeur, entouré de ses subalternes, prêt à tout pour… voler la lune ! Doté d’un véritable arsenal, il est déterminé à arriver à ses fins, quitte à anéantir ceux qui voudraient l’en empêcher. C’est sans compter sur l’existence de trois jeunes orphelines qui vont complètement bouleverser son existence en voyant en lui… un papa ! Gru affronte alors la plus grande épreuve de sa vie : faire face à Margo, Edith et Agnes, trois fillettes en quête d’amour paternel…



5 choses à savoir sur le film

– les voix françaises sont campées par Gad Elmaleh (Gru), Eric Métayer (Vector), Jonathan Cohen (Docteur Néfario) ou bien encore Frédérique Cantrel (La mère de Gru)

– « Moi, moche et méchant » a été le premier film d’animation entièrement développé chez le studio français Mac Guff

– La scène où Gru apparait en astronaute n’est autre qu’un hommage au film Armageddon

Bande-annonce vidéo

Voici la bande-annonce de votre film.

Notez qu’il sera suivi à 15h45 de la rediffusion « Moi, moche et méchant 2 ».

« Moi, moche et méchant 2 » : l’histoire et le casting

Adieu la «super-criminalité» et bonjour les joies de la paternité ! Cette fois, Gru a fait son choix : élever au mieux Margo, Edith et Agnès, ses chères têtes blondes. Pourtant, la vie de père de famille au foyer ne dure pas longtemps lorsqu’une organisation ultrasecrète, qui mène une lutte contre le Mal à l’échelle planétaire, cherche à l’enrôler…