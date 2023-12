Demain nous appartient du 6 décembre : les conséquences dramatiques du piratage ! (résumé + vidéo épisode 1572 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 6 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1572 de DNA – C’est le drame ce soir à Sète dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, le piratage de l’hôpital tourne mal et Roxane ne peut rien faire…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 6 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1572

A l’hôpital Saint-Clair, le piratage tourne mal ! Roxane est sur le coup mais elle ne parvient pas à trouver de solution… Elle assiste avec Sara, impuissante, à la divulgation des dossiers médicaux des patients ! Benjamin et Soizic découvrent la mauvaise nouvelle, ils sont sous le choc.

Et on peut dire que tout ça va avoir de lourdes conséquences. Un secret de Victoire est dévoilé et met Benjamin très en colère. Quand à Adam, il va découvrir que son père a eu un cancer et qu’il a embrassé Soizic…

Quant à Nordine, il convoite ce qui appartient à autrui. Et Georges doit trouver un moyen de se racheter.

VIDÉO Demain nous appartient du 6 décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.