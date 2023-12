Mort de Marwan Berreni : que s’est-il vraiment passé ? Documentaire inédit ce soir sur W9 (6 décembre)

Publicité





Ce mercredi soir sur W9, retrouvez un documentaire inédit consacré à Marwan Berreni, acteur phare de la série quotidienne « Plus belle la vie » retrouvé mort pendu en octobre dernier après des mois de disparition. Intitulé « Marwan Berreni : la mort terrible de l’acteur de ‘Plus belle la vie’, que s’est-il vraiment passé ? », ce documentaire revient sur le drame autour de son suicide.





A voir dès 21h05 sur W9, puis en replay sur 6play.







Présentation du documentaire sur Marwan Berreni

« Si je renverse quelqu’un, je me fous en l’air. » Ces mots du comédien Marwan Berreni sont-ils prémonitoires ? La star de la série « Plus belle la vie » les aurait prononcés l’été dernier, sans imaginer que sa vie s’apprêtait à basculer. Le 13 octobre dernier, l’acteur de 34 ans est retrouvé mort dans une maison abandonnée de Corcelles-en-Beaujolais (Rhône), à 50 kilomètres au nord de Lyon. Un terrible drame qui aujourd’hui encore pose de nombreuses questions.

Tout commence à Mâcon (Saône-et-Loire), le 3 août 2023. Ce soir-là, vers 23h10, Sandra promène son chien près d’une boîte de nuit, « Le Club 400 », lorsqu’elle est percutée de plein fouet par un 4×4 qui démarre en trombe. Le véhicule s’arrête puis repart en lui roulant dessus. Malgré de graves blessures aux côtes, à la clavicule, au foie et aux poumons, elle va miraculeusement survivre.



Si la victime n’a pas eu le temps de voir le visage du conducteur, les enquêteurs vont rapidement s’intéresser au comédien Marwan Berreni. En effet, le véhicule qui lui avait été prêté est retrouvé deux jours plus tard, à une vingtaine de kilomètres de là, abandonné sur le bord d’une route de campagne. C’est sans conteste le véhicule responsable de l’accident.

Tout porte donc à croire que Marwan Berreni serait le chauffard recherché. Seulement, il est introuvable… Personne dans la maison qu’il avait achetée en 2019 dans la région pour s’éloigner de la vie parisienne. Son portable est coupé.

Pourquoi Marwan Berreni s’est-il volatilisé ? Le comédien, qui sortait de la boîte de nuit, était-il sous l’emprise de l’alcool ? Aurait-il pris la fuite à l’étranger pour échapper aux poursuites ? L’hypothèse pourrait paraître crédible, mais dans la vraie vie le beau gosse est à mille lieues du personnage d’Abdel Fedala, l’avocat sulfureux qui l’a rendu célèbre. Décrit comme charmant, toujours souriant, sérieux et honnête, Marwan Berreni fait l’unanimité et ce n’est pas le genre à fuir ses responsabilités… Et puis, pourquoi ne répond-il pas aux appels de détresse lancés par sa famille, dont il était pourtant très proche, et qui l’implore de revenir ?

Pendant deux mois, les scénarios fusent… Et si l’acteur était accompagné le soir de l’accident ? Et si ce n’était pas lui qui conduisait la Mercedes ? Aurait-il été enlevé et serait-il séquestré quelque part ?

La découverte de son corps, au bout de 70 jours de mystère, ne met pas fin aux interrogations de son entourage. Alors qu’il allait reprendre son rôle dans la série qui a fait son succès, comment Marwan Berreni aurait-il pu tout compromettre ? Et puis pourquoi aurait-il voulu se donner la mort alors que la victime avait survécu ?

Grâce à des témoignages inédits de proches, de fans, d’acteurs, nous allons essayer de comprendre ce qui s’est vraiment passé ce soir du 3 août 2023. Vous allez le voir : l’affaire est loin d’avoir révélé tous ses secrets et ce qui semble n’être qu’un tragique délit de fuite serait bien plus complexe qu’il n’y paraît…