« La nuit avant Noël » : votre téléfilm de Noël ce 6 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

« La nuit avant Noël » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 6 décembre 2023 – Ce mercredi et comme chaque après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La nuit avant Noël ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La nuit avant Noël » : l’histoire, le casting

Madison, une actrice à succès, se tourne vers la mise en scène et décide de monter une pièce autour du célèbre poème «La nuit avant Noël». Qui a réellement écrit cette œuvre ? Les esprits de deux auteurs du 19ème siècle font irruption dans la pièce, ce qui n’est pas sans décontenancer les comédiens…

Avec : Torrey DeVitto (Madison Rush), Zane Holtz (Connor Avery), Amanda Barker (Edna Prescott), Tanisha Thammavongsa (Hayley)



VIDÉO La nuit avant Noël, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Noël au manoir enchanté ».

« Noël au manoir enchanté » : l’histoire et le casting

En 1903, Charles Whitley, millionnaire et inventeur de génie, achète une vieille horloge pour l’offrir à sa fiancée, à Noël. Alors qu’il essaie de la réparer, il s’évanouit soudainement et se réveille le lendemain, propulsé au XXIe siècle… Là-bas, il fait la rencontre de Megan Turner, qui va essayer de lui transmettre son amour des traditions de Noël, de l’aider à rentrer chez lui et peut-être plus encore…

Avec : Brandy Alexander (Amber), Erin Cahill (Megan Turner), Zahf Paroo (Dan), Ryan Paevey (Charles Whitley)