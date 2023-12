Demain nous appartient du 7 décembre : Bastien va-t-il mourir ? (résumé + vidéo épisode 1573 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 7 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1573 de DNA – Bastien est dans un état critique ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Violette est très inquiète, tout comme Benjamin… L’adolescent va-t-il mourir ?

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 7 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1573

Alors que Roxane tente toujours de coincer les hackers de l’hôpital Saint-Clair… elle finit par réussir ! Sara la félicite, elle est fière d’elle et va prévenir Karim.

De son côté, Violette rend visite à Bastien. Mais jeune homme a disparu. Elle tombe sur Benjamin, qui lui explique qu’il y a eu des complications et il a été placé en urgence en soins intensifs… Une seule solution pour le sauver : trouver un donneur de moelle osseuse compatible ! Violette aura-t-elle un rôle à jouer dans cette greffe ? Pendant que son fils est dans un état critique, John est toujours introuvable…

Quant à Nordine, il met des bâtons dans les roues à Georges. Et Philippine fait preuve de zèle.

VIDÉO Demain nous appartient du 7 décembre 2023 – premières minutes de l’épisode



