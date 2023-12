Ici tout commence du 7 décembre : Bérénice sur le point d’avouer (résumé + vidéo épisode 812 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 7 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 812 – Bérénice est sur le point d’aller tout dire à la police ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et pour cause, Thibault est toujours dans le coma et l’enquête n’avance pas. Il fait une révélation à Jasmine…

Ici tout commence du 7 décembre 2023 – résumé de l’épisode 812

Bérénice débarque chez Jasmine tôt le matin. Elle vient lui parler avant d’aller tout dire à la police. Elle pense que c’est bien elle qui a provoqué l’explosion. Elle lui confie qu’elle a bu de l’alcool avant d’aller travailler à l’atelier… Elle se revoit faire un gâteau et elle ne sait plus si elle l’a mis au four. Elle a vu Thibault ce soir là et il l’a poussée à rentrer chez elle. Bérénice assure à Jasmine que c’était un accident !

Pendant ce temps là, Teyssier découvre une lettre de Bérénice sur son bureau. Il en parle à Constance, qui était au courant et avoue à Emmanuel qu’elle a fait un faux témoignage pour protéger sa soeur et lui fournir un alibi…

Aux marais, le choix du nouveau coloc fait déchanter. Et de son côté, Hortense est en quête de nouveaux amis !

Ici tout commence du 7 décembre 2023 – vidéo premières minutes



