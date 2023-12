Demain nous appartient spoiler : Jack doute de Rayane... (vidéo épisode du 6 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Jack va douter de Rayane dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Rayane a menti à Jack et celui-ci se pose des questions…

Jack est allé jusqu’à fouiller dans le sac de Rayane et il a découvert des baskets neuves.











Jack ne comprend pas pourquoi Rayane lui a menti et a séché le cours de sport pour acheter ces baskets… Il se confie à Lizzie et Jordan, qui lui disent que Rayane le trompe surement avec un autre mec ! Jordan pense qu’il s’agit de Diego ! Mais Jack comprend que son frère et sa soeur se moquent de lui…

Que cache Rayane ? Pourquoi a-t-il menti ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1572 du 6 décembre 2023 : Jack doute de Rayane

