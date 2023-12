Demain nous appartient spoiler : mauvaise surprise pour Nordine et Martin... (vidéo épisode du 25 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Nordine et Martin vont vivre un Noël un peu particulier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, père et fils sont ensemble dans la rue à Sète et Nordine peine à remonter le moral de Martin, miné d’être loin de Raphaëlle pour les fêtes…











Et c’est là que Nordine et Martin vont avoir une mauvaise surprise. Ils tombent nez à nez avec un cambrioleur déguisé en Père-Noël ! Les deux flics se lancent dans une course poursuite dans les rues de Sète !

Arriveront-ils à l’attraper ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1585 du 25 décembre 2023 : Nordine et Martin à la poursuite d’un cambrioleur

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.