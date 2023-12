Enquête Exclusive du 17 décembre : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 17 décembre 2023, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Chili, le territoire de tous les extrêmes ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Enquête Exclusive du 17 décembre 2023 : votre émission en résumé

Le Chili s’étend sur une fine bande de terre de quatre-mille-deux-cents kilomètres, ce qui le distingue géographiquement. Du gel intense des glaciers de la Patagonie aux brûlantes étendues du désert d’Atacama, le pays joue avec les extrêmes, affichant des températures oscillant entre -50 et +60 degrés. Ses paysages sont tout aussi variés, allant des sommets imposants de la cordillère des Andes, atteignant six mille mètres d’altitude, aux plaines les plus fertiles, réputées pour leurs vins mondialement exportés.

Le Chili demeure un territoire méconnu malgré ses richesses minières considérables, se positionnant en tant que premier producteur mondial de cuivre. La plus grande mine à ciel ouvert de la planète se trouve dans le désert d’Atacama, atteignant une profondeur exceptionnelle de mille-six-cents mètres. Outre le cuivre, le pays extrait du lithium, du manganèse, exploite les ressources maritimes et abrite des fermes d’élevage de saumon parmi les plus productives au monde. Sur le plan économique, le Chili se classe parmi les pays les plus prospères d’Amérique latine, avec une capitale, Santiago, reflétant cette réussite à travers son gratte-ciel le plus élevé du continent sud-américain et son quartier d’affaires ultramoderne.



Cependant, derrière cette façade prospère, le pays fait face à une crise sociale et environnementale profonde qui divise la société. Malgré sa richesse qui suscite l’envie de ses voisins latino-américains appauvris tels que le Venezuela, la Colombie et la Bolivie, le Chili connaît une crise migratoire sans précédent, accompagnée de la multiplication des bidonvilles. L’insécurité et la criminalité croissantes créent des tensions inédites, mettant la classe moyenne, autrefois privilégiée, dans une position délicate entre les extrêmes.

Parallèlement, les effets du réchauffement climatique se font ressentir, accentués par les pollutions engendrées par l’industrie minière et textile. Certaines régions ne reçoivent plus de pluie, et au nord du pays, le village de Quillagua est devenu le plus aride de la planète, privé de pluie depuis sept ans. Chaque goutte d’eau y a une valeur inestimable. Cette enquête explore ce territoire de tous les extrêmes, dévoilant les défis sociaux et environnementaux auxquels le Chili est confronté.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.