Ici tout commence du 19 décembre : Anaïs déterminée à... (résumé + vidéo épisode 820 en avance)

Ici tout commence du 19 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 820 – Kelly est inquiète pour son père ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». La jeune femme a fait un voeu et Salomé s’apprête à l’exaucer…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 19 décembre 2023 – résumé de l’épisode 820

Anaïs persiste, elle est déterminée à exaucer le souhait de Vic, malgré les mises en garde de Salomé qui essaie de la convaincre du contraire. Anaïs s’apprête à prendre le risque de faire revenir Eugénie Rochemond à l’institut, sans se préoccuper de l’avis d’Hortense…

Pendant ce temps, la rivalité entre Billie et Thibault atteint son paroxysme. Les deux élèves s’affrontent pour le poste de maître d’hôtel et Stanislas les surprend dans le parc…

Les festivités de Noël réservent des rebondissements inattendus à l’Institut. Et Jude et Bérénice se lancent dans une enquête concernant David…

Ici tout commence du 19 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.