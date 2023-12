Demain nous appartient du 19 décembre : la police proche de la vérité... (résumé + vidéo épisode 1581 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 19 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1581 de DNA – La police se rapproche enfin de la vérité dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, John a été agressé à l’hôpital et la police comprend qu’il est innocent…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 19 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1581

John Kovak a été agressé à l’hôpital. La police visionne les images de vidéo-surveillance pour tenter d’identifier son agresseur… John n’est désormais plus soupçonné d’avoir tué Flamand, la police de Sète comprend que son agresseur est certainement le coupable et il a voulu le faire taire ! A l’hôpital, John est entre la vie et la mort, son pronostic vital est engagé.

Pendant ce temps là, Benjamin s’efforce de venir en aide à la famille Kovac. Bruno commence à entrevoir une lueur d’espoir dans sa situation. Et Adèle se retrouve face à un dilemme délicat, devant choisir entre sa carrière et son couple.

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : les Moreno font une grosse gaffe… (vidéo épisode du 21 décembre)

VIDÉO Demain nous appartient du 19 décembre 2023 – extrait de l’épisode

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv