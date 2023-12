Ici tout commence spoiler : Laetitia choquée par l’annonce de Kelly ! (vidéo épisode du 21 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Après avoir passé des moments difficiles à cause de son père, Kelly va prendre une grande décision dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Kelly a quelque chose à annoncer à Laetitia… Et on peut dire qu’elle ne s’y attendait pas !











Publicité





Laetitia s’apprête à partir travailler quand Kelly lui dit qu’elle doit lui parler le soir. Laetitia s’inquiète de ce qu’elle peut avoir à lui dire, elle préfère que Kelly lui parle tout de suite… La jeune femme finit par avouer à sa mère qu’elle a décidé de s’installer avec Lionel ! Elle quitte le nid mais ça ne semble pas du tout réjouir Laetitia, qui est sous le choc…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoilers : un affrontement, un couple en crise, les résumés jusqu’au 29 décembre 2023

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 822 du 21 décembre 2023, Kelly annonce son départ à Laetitia



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.