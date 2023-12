Ici tout commence du 28 décembre : le plan pour réconcilier Anaïs et Salomé... (résumé + vidéo épisode 827 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 827 – Hortense et Mehdi élaborent un plan pour réconcilier Salomé et Anaïs ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Et ça ne s’annonce pas des plus simples…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 28 décembre 2023 – résumé de l’épisode 827

Alors qu’Anaïs et Salomé sont en froid, Hortense, Mehdi et Livio se rassemblent pour une mission délicate : les réconcilier. Et on peut dire que ça ne s’annonce pas facile… Livio a du mal à croire que ça puisse marcher, vu l’ambiance entre les deux cheffes à la coloc…

En cuisine au Double A, Jude et David concluent un pacte. David ne regrette pas d’avoir quitté Deva et il assure à son ami qu’il gère ses problèmes avec l’alcool.

Pendant ce temps là, les relations entre Clotilde et Joachim sont tendues… Et David se trouve au bord du précipice, prêt à retomber.

Ici tout commence du 28 décembre 2023 – vidéo premières minutes



