Ici tout commence spoiler : Jasmine et Kelly font une découverte... (vidéo épisode du 8 décembre)

Ici tout commence spoiler – Jasmine et Kelly vont continuer d’enquêter dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet alors que Thibault est toujours hospitalisé et que Jasmine planque Jim, les deux jeunes femmes unissent leurs forces pour comprendre ce qui s’est réellement passé…











Bérénice est-elle vraiment responsable de l’explosion du four ? Rien n’est moins sûr… En effet, Jasmine et Kelly comprennent qu’il fallait accéder à l’arrière du four en le déplaçant. Sauf que ce four est très lourd et que même à deux elles ont beaucoup de mal à le déplacer ! Elles réalisent que jamais Bérénice n’aurait pu déplacer ce four seule…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 813 du 8 décembre 2023, Jasmine et Kelly découvrent que…



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

