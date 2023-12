Star Academy du 5 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 5 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi au château.





Réveil compliqué pour les élèves, qui sont épuisés. Ils se sont couchés très tard pour réviser les évaluations en trios. Pour commencer la journée, ils ont cours de sport avec Joe. Il les fait s’entrainer en trios !







Les élèves continuent ensuite de répéter leurs évaluations. Michaël Goldman et les profs arrivent ensuite pour les évaluations en trios !

Pierre, Julien et Candice ouvrent le bal sur « Petite soeur » de Ben l’Oncle Soul. Ils doivent la réinterpréter en comédie musicale et font ensuite une impro de théâtre sur le thème « 3 touristes font pour la première fois du canoé kayak en Belgique ». Cécile a trouvé que la chanson et la mise en scène c’était bien construit, elle a trouvé ça super. Michael a adoré plein de choses, il regrette les accents sur l’impro. Adeline a adoré également et Pierre pense que c’est réussi.



Clara, Margot et Axel passent ensuite sur « Je m’voyais déjà » de Charles Aznavour. Ils font ensuite leur impro, des discours de témoins lors d’un mariage. Pierre pense que l’impro était pas parfaite. Michaël dit avoir été moins touché sur l’interprétation précédente mais c’était réusi. Adeline a passé un bon moment mais ce n’était pas abouti. Cécile n’a pas aimé de voir Axel avec le texte !

Héléna, Djébril et Lénie passent sur « Il avait les mots » de Sheryfa Luna. Ils font ensuite leur impro sur « Les 3 mousquetaires vont libérer la reine contre les anglais ». Pïerre a adoré leur impro et leur enthousiasme. Ils ont tous adoré ! Cécile a été complètement embarquée. Michaël est un peu plus modéré, il trouve qu’ils n’ont pas pris de risques sur la voix et il n’a pas pris de claque.

Les élèves mangent et sont dans l’incertitude. Michaël vient ensuite leur annoncer leur verdict : Héléna, Djébril et Lénie ont remporté l’immunité. Michaël dit à Julien qu’il voit la déception sur son visage mais il ne doit pas être déçu. Julien lui dit qu’il est juste fatigué, ils ont très peu dormi. Mais quand Michaël part, Julien est clairement très déçu. Il préfère s’isoler.

Héléna, Lénie et Djébril sont trop contents et explosent de joie. Les autres élèves se rendent ensuite en salle de musique pour découvrir les chansons au choix pour les évaluations de mardi matin. Pierre ne connait aucune chanson, il sent que ça va être compliqué !

Soirée studieuse pour les élèves non immunisés, qui répètent les évals de mardi. Lénie appelle sa mère et lui annonce la bonne nouvelle.

Place au cours de danse de Malika spécial comédies musicales. Les académiciens ouvrent ensuite le calendrier de l’avent, il s’agit d’appareils photos jetables ! Ils sont super contents !

Marlène et Lucie arrivent ensuite pour annoncer les artistes présents sur le prime : Calogéro, Véronique Sanson, Natasha St-Pier, et Loreen (toutes les chansons et élèves pressentis à retrouver ici). Les élèves font les prises de tonalités sur les chansons prévues samedi.

Margot appelle sa mère, qui la remotive. Et tout le monde continue de répéter avant d’aller se coucher…

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne.