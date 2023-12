Ici tout commence spoiler : la guerre est déclarée à l'institut... (vidéo épisode du 28 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Cette semaine à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne « Ici tout commence », la guerre est déclarée ! Rien ne va plus entre Salomé et Anaïs, et elles vont désormais se retrouver l’une contre l’autre…

En jeu, le prestigieux Prix Vattel !











Salomé et Anaïs ont chacune leurs brigades mais elle peine à obtenir le meilleur des élèves qui sont sous leurs ordres… Salomé décide d’aller parler à Anaïs. Que va-t-elle dire à son ancienne meilleure amie ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 827 du 28 décembre 2023, Anaïs et Salomé s’affrontent



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

