Star Academy du 26 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 26 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi pour les élèves au château.





Pour le jour de Noël, Axel se lève le premier et regarde le planning. Il annonce aux autres qu’ils ont un cours de chant de prévu avec Adeline ! Mais surprise, la prof de chant arrive avec son équipe en chantant des chants de Noël !







Les élèves chantent des chansons de Noël avec Adeline. C’est un joli moment, ça rebooste tout le monde pour cette matinée de fêtes. Candice se place en cheffe d’orchestre, Adeline la félicite elle est épatée. Avant de repartir, Adeline remercie tous les académiciens, elle est fière d’elle.

Après le départ d’Adeline, énorme surprise pour les élèves : leurs familles arrivent au château ! Ça commence avec les parents d’Héléna, qui fond en larmes dans leurs bras !



C’est ensuite la soeur et la tante d’Axel qui arrivent au château. Suivent les soeurs de Djébril, les parents et la soeur de Pierre, la soeur et une amie de Candice, la soeur et la mère de Julien, ainsi que la mère et le frère de Lénie ! Les élèves sautent de joie !

Place à une visite complète du château pour les familles. Les élèves leur font leur hymne dans le théâtre. La tante d’Axel lui conseille de se remettre en question, en écoutant les professeurs et en comprenant que la faute vient de lui. Tout le monde se réunit autour du piano pour reprendre « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal.

De retour dans le château, un beau repas de Noël est prêt. Tous en profitent à fond !

Les familles s’en vont ensuite, ils ont laissé une surprise au pied du sapin. Il s’agit de boites avec à l’intérieur le titre de la chanson choisie pour chacun pour les évaluations du lendemain.

Pour chaque académicien, c’est sa famille qui a choisi : Axel « Someone like you » d’Adele, Heléna « All I want » de Kodaline, Julien « You raise me up » de Josh Groban , Pierre « Thinking out loud » d’Ed Sheeran, Lénie « I don’t wanna be you anymore » de Billie Eilish, Djébril « Tout Gâcher » par Chilla, et Candice « Le genre féminin » de Elodie Frégé (comédie musicale Le Soldat Rose).

Tous sont contents, à l’exception de Djébril qui parle d’un « cadeau empoisonné ». Il ne la connait pas par coeur et est dégoûté… Ils se mettent tous aux répétitions.

Djébril craque et se réfugie dans les toilettes… Lénie essaie de le rebooster mais Djébril dit carrément qu’il n’a plus sa place ici.

Lucie et Marlène sont là pour les annonce du prochain prime : Jeanne Mas sera là pour « En rouge et noir », Michael Jones sera là pour « Je te donne », La Petite Culotte sur « La goffa Lolita », les Ofenbach sur un medley, et Isabelle Boulay sur « Parle moi ».

Les élèves font les premières prises de tonalités. Julien se débrouille super bien sur « La goffa lolita ». Lénie utilise ensuite les 5 minute gagnées sur le prime pour appeler plusieurs membres de sa famille.

