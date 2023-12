Laurent Ruquier annonce déjà son départ de BFMTV

Publicité





Seulement trois mois après son arrivée sur BFMTV et des audiences pas au rendez-vous, Laurent Ruquier a annoncé ce mardi son départ de la chaîne d’info où il présentait « Le 20h de Ruquier » depuis le 25 septembre.





« J’ai décidé de ne pas continuer l’aventure commencée fin septembre sur BFM TV » a écrit Laurent Ruquier sur Instagram.







« Je préfère m’arrêter là. Je pourrai me cacher derrière la conjoncture internationale et les actualités dramatiques qui ne m’ont certes pas facilité la tâche à mon arrivée, mais force est de constater que le public n’a pas suivi autant que nous l’espérions dans ce rôle différent pour moi » a-t-il poursuivi.

« J’ai vécu ces trois mois comme une expérience passionnante et, si nous n’avons pas à rougir des audiences obtenues en un trimestre, force est de constater qu’elles ne sont pas non plus à la hauteur de mes espérances ni, pour moi, du travail quotidien que cela représente »



Rappelons que Laurent Ruquier avait quitté France 2 en juin dernier après plus de 20 ans passé au sein du groupe France Télévision.