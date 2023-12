Un si grand soleil spoiler : le meurtrier de Pierre arrêté ! (vidéo épisode du 29 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 28 décembre 2023 – L’enquête sur la mort de Pierre va sérieusement avancer dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, l’arme du crime est retrouvée !

C’est chez Johanna, où son agresseur a oublié son arme, que la police la retrouve.











La police scientifique confirme que c’est bien l’arme qui a servi à tuer Pierre ! Et grâce à une image de vidéo-surveillance devant chez Johanna, Alex réussit à identifier l’agresseur, il s’agit d’un certain Nathan Lavergne, président d’une association humanitaire qui s’occupe d’éducation en Afrique. Il est arrêté mais nie avoir agressé Johanna, il prétend qu’il dinait chez un ami ce soir là…

Mais Elise et Alex trouvent que lien entre Maître Daumier et Lavergne. L’association est financée que par de gros héritages et tous ont été gérés par le notaire…

Pierre a donc été tué car il devait toucher un héritage !

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1307 du 29 décembre 2023

