Ici tout commence spoiler : le secret de Stanislas découvert... (vidéo épisode du 26 décembre)

Ici tout commence spoiler – Stanislas cache un secret dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, le nouveau professeur de salle de l’institut Auguste Armand va se faire surprendre par Billie… Et on peut dire que Stanislas Duchesnay est très gêné !











Tandis que Billie se dirige vers la réserve, elle surprend Stanislas Duchesnay en pleine conversation téléphonique… Le professeur de salle cache visiblement un secret, il affirme que c’est compliqué et qu’il n’arrive pas à parlé à l’institut car il a trop peur ! Et quand Stanislas aperçoit Billie, il affiche un trouble évident et lui reproche de l’espionner… Avec qui Stanislas était-il en communication ? Que cache-t-il ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 825 du 26 décembre 2023, Stanislas cache quelque chose



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.