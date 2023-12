Ici tout commence spoiler : Gaëtan bouleversé en apprenant que... (vidéo épisode du 26 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner pour Salomé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Anaïs et Salomé vont avoir une violente dispute qui ne va pas être sans conséquence !…

Gaëtan va venir voir Anaïs pour essayer d’arranger les choses et on peut dire qu’il ne s’attendait pas à sa réaction !











Publicité





Gaëtan aimerait réconcilier les deux amies, il pense que les choses sont allées trop loin. Mais Anaïs, qui sait que, Salomé a décidé de partir à Bordeaux et qu’elle n’en a pas parlé à Gaëtan, lui balance une bombe : Salomé n’est pas honnête et même avec lui ! Gaëtan est sous le choc se demande ce que sa petite amie lui cache…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : le drame pour Carla à Noël… (vidéo épisode du 25 décembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 825 du 26 décembre 2023, Gaëtan sous le choc en découvrant…



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.