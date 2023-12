Audiences Star Academy : semaine record pour la quotidienne !

Publicité





Audiences Star Academy 2023 – Joli succès d’audience cette semaine pour la quotidienne de la Star Academy. Alors que la semaine des élèves au château était placée sous le signe de la nostalgie et que d’anciens professeurs emblématiques du programme étaient de retour pour l’occasion, la quotidienne a réalisé une semaine record en terme d’audience.





En effet, la quotidienne de la Star Academy a rassemblé en moyenne 1,7 million de téléspectateurs chaque soir cette semaine.







Avec les venues de Christophe Pina, Kamel Ouali, Armande Altaï et Oscar Sisto, le programme est très largement en tête des audiences et signe sa semaine record auprès des cibles en réunissant en moyenne :

– 39% de PdA auprès des femmes responsables des achats de moins de 50 ans

– 31% de PdA auprès des 25-49 ans

– 39% de PdA auprès des 15-34 ans

Ces scores viennent confirmer le succès grandissant du programme.



Demain soir sur le prime, les élèves vont vous faire vivre une soirée féérique. Pour l’occasion, la grande famille de la « Star Academy » sera réunie. D’anciens élèves viendront partager avec eux les chansons les plus iconiques et les hymnes qui ont marqué les générations. Et c’est avec Hélène Ségara, Serge Lama et Yvan Cassar qu’ils revisiteront les plus beaux duos de l’émission.

Rendez-vous ce soir à 17h25 pour la quotidienne et demain à 21h10 sur TF1 !

