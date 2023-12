Ici tout commence spoiler : Rose menace Salomé et Anaïs pour défendre Carla !... (vidéo épisode du 12 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – On peut dire que l’arrivée de Carla à la coloc va créé de vives tensions dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, Rose ne va pas hésiter à s’en prendre violemment à Anaïs et Salomé… La directrice du master va carrément les menacer !











En effet, alors que Salomé et Anaïs décident de parler à Rose des problèmes de Carla à la colc, on peut dire qu’elles ne s’attendaient pas à sa réaction… Rose est odieuse et les envoie balader sévèrement ! Et pour cause, Carla est déjà venue se plaindre d’eux ! Rose envoie balader Anaïs et Salomé et les menace…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 815 du 12 décembre 2023, Rose odieuse avec Anaïs et Salomé



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.