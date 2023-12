Star Academy du 7 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du jeudi 7 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi au château. Surprise pour les élèves, un cours de sport a été ajouté en extérieur avec coach Joe !





Les élèves pensent déjà aux nominations, Axel confie qu’il ne veut surtout pas être nommé… Joe arrive et retrouve les élèves. Il a prévu une séance ludique, ils doivent préparer un enchainement rythmé en deux groupes. Il s’agit de battles sportives !







Place ensuite au cours de chant avec Adeline et un invité : Antoine, un ami chanteur, qui vient les aider à faire un cours sur les registres.

A l’heure du déjeuner, Margot a peur d’être nommée après les remarques d’Adeline pendant son cours, qui lui a dit qu’elle manquait de nuances… Et Axel ne parle plus que de ça, il a peur d’être nommé.



Michaël arrive pour annoncer le verdict : Axel, Candice et Margot sont nominés. Il leur annonce aussi que le lendemain matin ils feront leur première sortie, dans un cours de musique dans un collège. Axel prend mal sa nomination, il se lève et quitte le salon énervé. Pierre est choqué de ne pas être nommé, il pensait s’être planté.

Candice pleure… Héléna et Julien la réconfortent. Candice ne voit pas quoi donner de plus pour ne pas être nommée, et face à Axel et Margot elle a peur. Mais Candice se remet en question et veut savoir ce qu’elle a mal fait.

Pendant ce temps là, Axel rumine auprès de Lénie. Il a peur de ne pas revenir au château. Il pleure. Pierre vient parler aux nommés, il s’excuse de s’être plaint en pensant qu’il serait nommé. Axel ne comprend pas sa nomination, il pensait avoir réussi. Djébril dit à Margot qu’il pense que les élèves voteront pour elle.

Axel appelle sa soeur, il lui annonce qu’il est nommé et elle l’encourage à se battre. Il pleure et fait pleurer sa soeur. Pendant ce temps là, Candice demande un gros câlin à Pierre, qui lui fait.

Candice retrouve Michaël Goldman dans son bureau. Il lui explique que les prestats se valaient toutes et ils ont été obligés de juger la technique. Et elle est un peu en dessous mais elle fait beaucoup de progrès. Il lui dit qu’elle doit digérer le fait que la Star Ac, c’est des nominations. Il lui annonce qu’elle va chanter « Love on the brain » de Rihanna. Elle ressort reboostée.

Axel y va à son tour, il lui avoue qu’il s’y attendait pas et il est perturbé. Michaël a noté des choses positives sur sa presta mais il a entendu des faussetés qu’il n’a pas l’habitude de faire. Et c’était trop technique et que technique. Il lui dit qu’il devient presque lice mais il peut rester sur le prime. Michaël lui annonce qu’il va chanter « Le blues du businessman » de Starmania.

Margot y va à son tour, elle est contente de ce qu’elle a fait aux évaluations et veut comprendre. Michaël lui explique qu’il y avait quelques faussetés et erreurs de tempo. Ça s’est joué sur la comparaison aux autres sur la technique. Elle va chanter « Comme des enfants » de Coeur de Pirate, ça lui fait peur mais Michaël pense que ça lui ira bien.

Lucie et Marlène arrivent ensuite pour annoncer les attributions de chansons sur le prime. La liste complète est à retrouver ici. Place ensuite aux répétitions pour le prime.

Axel dit à Lucie que sa chanson ne va pas l’aider, il ne peut pas montrer ses meilleures notes. Lucie lui dit que c’est l’intention qui compte pour convaincre le public. Mais Axel pense que c’est la bonne chanson. Marlène et Clara le trouvent entrain de pleurer. Marlène lui propose d’aller parler en salle de chant. Marlène le fait travailler sa chanson elle aussi, pour elle il n’y a pas de problème technique mais lui dit qu’il doit vivre sa chanson.

Candice confie à Margot et Axel qu’être face à eux lui fait très peur. Mais Margot et Axel pensent qu’ils ne peuvent pas savoir ce que le public pense.

Lénie a toujours les cordes vocales inflammées. Elle doit faire attention et reposer sa voix. Lénie en parle avec Marlène.

Au château, on improvise un boeuf avec des instruments. Ça finit en grosse crise de rire ! Ouverture du calendrier de l’avent : ils vont avoir une masterclass avec Yseult !

