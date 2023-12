Star Academy évaluations du 26 décembre : Héléna, Julien et Lénie brillent, Djébril démotivé, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 26 décembre 2023 – C’est ce matin qu’avaient lieu les évaluations de la semaine 8 la Star Academy 2023. Cette semaine, les élèves devaient chanter des chansons choisies par leurs proches et faire une impro de théâtre. Et ces évaluations compteront pour 50% avec les notes du prime de samedi dernier !





Les évaluations commencent avec Axel, qui chante « Someone like you » d’Adele. Ça semble réussi, Cécile a l’air d’apprécier et Michaël a le sourire. Il tire au sort le sujet de théâtre « Suite à ton divorce tu dois convaincre des huissiers de justice de ne pas prendre tes meubles ». Son impro est plutôt moyenne, il est statique et fait un discours…







Héléna passe ensuite, sur « All I want » de Kodaline. Cécile est émue. Clairement, c’est très beau et vraiment réussi ! Elle tire ensuite un sujet de théâtre au sort : « Tu dois convaincre ton patron de ne pas sauter de son bureau du 13ème étage ». Les profs ont l’air emballés ! De retour au château, les élèves la félicitent. Ils ont trouvé son impro très bien.

Place ensuite à Julien sur « You raise me up » de Josh Groban. Il est venu avec des photos de tous les gens qu’il aime et il les remet aux profs, qui sont très émus. Adeline est émue ! Cécile et Michaël ont un large sourire. Il tire au sort son sujet de théâtre : « Tu dois convaincre ton frère de 14 de ne pas fuguer de la maison pour la 5ème fois ! ». Julien fait rire tout le monde et Adeline lui dit que ça sent le vécu. Clairement, c’est une évaluation très réussie !



On continue avec Candice, qui chante « Le genre féminin » de Elodie Frégé (comédie musicale Le Soldat Rose). Elle explique qu’elle a une otite, elle entend très mal. Pendant qu’elle chante, Cécile a un large sourire. Elle tire au sort son sujet pour l’impro : Tu dois convaincre un bulldozer de ne pas détruire ton jardin pour construire une autoroute ». Candice est clairement excellente sur le théâtre.

Pierre enchaine avec « Thinking out loud » d’Ed Sheeran. Les profs ont l’air d’apprécier. Place ensuite au théâtre sur le sujet : « Tu dois convaincre Steven Spielberg de te donner le premier rôle dans son film alors que tu ne parles pas anglais ». Les profs rigolent.

Place à Lénie sur « I don’t wanna be you anymore » de Billie Eilish. C’est très beau ! Pour le théâtre, elle tire au sort le sujet « Tu a 20 minutes de retard tu dois convaincre ton proviseur de te laisser rentrer dans le lycée ». Pierre et Michaël ont clairement l’air emballés !

On termine les évaluations avec Djébril sur « Tout Gâcher » par Chilla. C’est encore une fois le seul à y aller avec son texte ! Il explique aux profs que sa famille lui a fait un cadeau empoisonné, il ne connait pas les paroles. On le voit lire pendant qu’il chante… Il tire un sujet au sort pour l’impro de théâtre : « Tu es au conseil de Koh-Lanta et tu dois convaincre ton équipe de garder et de ne pas voter pour toi ». Il termine son impro par un « voilà » un peu gênant.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Héléna, Julien, Lénie et Pierre ont fait de magnifiques évaluations tout en assurant sur les impros de théâtre. Encore une fois, Djébril se sabote, il apparait comme résigné. Et Candice reste plus faible que les autres. Verdict avec l’annonce des nominations mercredi soir en fin de quotidienne !

Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.