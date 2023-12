Le Meilleur Pâtissier du 13 décembre : la finale ce soir sur M6, qui sera le gagnant ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 13 décembre 2023 – Ce mercredi soir à la télé, c’est l’heure de la grande finale de la saison 12 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier » sur M6. Et ils ne sont plus que trois à convoiter le trophée du Meilleur Pâtissier lors d’un Noël XXL ! Qui sera sacré grand gagnant ?





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 13 décembre 2023, présentation de la finale

Le jury à réservé de nombreuses surprises exceptionnelles à nos pâtissiers amateurs, qui n’ont jamais été aussi proche de leur rêve : remporter le trophée du Meilleur Pâtissier ! Une épreuve créative jamais vue dans le concours, d’une durée de huit heures, attend nos 3 finalistes qui useront de toutes les techniques apprises lors de cette incroyable saison pour impressionner notre jury ! Lequel d’entre eux remportera le plus beau des cadeaux : le titre très convoité de Meilleur Pâtissier 2023 ?

Le défi de Cyril : la bûche de Noël XXL

Dessert incontournable des Français à Noël, les pâtissiers finalistes ont trois heures pour en faire un dessert de chef aux dimensions exceptionnelles, puisque la bûche devra mesurer un mètre !



Publicité





L’épreuve créative

Nos pâtissiers amateurs vont pâtisser pendant huit heures pour présenter au jury un village de Noël 100 % comestible ! Un véritable marathon culinaire qui sera rempli de surprises : le retour des pâtissiers de la saison 12, les proches des finalistes, et mêmes d’anciennes gagnantes du Meilleur Pâtissier qui viendront leur rendre visite et leur donner un coup de main sous la tente ! Une épreuve à la hauteur de cette grande finale, qui viendra couronner 14 semaines de compétition gourmande et intense !

Le Meilleur Pâtissier du 13 décembre, extrait vidéo

Voici la vidéo de la bande-annonce de votre épisode de ce soir sur M6 !