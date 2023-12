« A côté de ses pompes » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (13 décembre 2023)

Publicité





« A côté de ses pompes » c’est le téléfilm inédit diffusé ce mercredi soir sur France 2. Un téléfilm réalisé par Nathalie Lecoultre avec Jarry dans un rôle sur-mesure : à la fois flic doté de talents paranormaux et fils de croque mort. Quand son père décède, il se retrouve dans une position cocasse : lui qui communique avec les morts, doit gérer les pompes funèbres familiales tout en enquêtant discrètement (ou pas …) sur la mort de son père.





A voir ou revoir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« A côté de ses pompes » : histoire, résumé

Jeff Lesquint, fils de croque-mort, est confronté depuis l’enfance à ce que beaucoup considèrent comme un « don », mais qu’il envisage comme une véritable malédiction : lorsqu’il se retrouve face à des morts, il est capable d’interagir avec eux.

Ce don/malédiction a entièrement conditionné sa vie. N’ayant jamais voulu travailler avec son père dans les pompes funèbres familiales, il est devenu policier, mais sa brillante carrière de flic a été suspendue parce qu’il a tiré à bout portant sur un cadavre.



Quand il apprend que son père est mort chez une escort girl, il comprend très vite qu’il s’agit d’une mise en scène… Il essaie de prévenir Vincent, son collègue et ex-compagnon, mais sans résultat. Aussi Jeff se retrouve dans la pire des situations : retourner aux pompes funèbres Lesquint gérer l’entreprise familiale au bord de la faillite, et enquêter en secret de son ancien partenaire sur la mort de son père… Saura-t-il affronter son don face à tous ces morts pour dépasser cette malédiction et retrouver un équilibre de vie ?

Interprètes et personnages

Avec Jarry (Jeff Lesquint), Francis Perrin (Octave Lesquint), Théo Fernandez (Gaspard), Marie-Christine Adam (Madeleine Lesquint), Kevin Levy (Capitaine Vincent Schiller), Catherine Benguigui (Simone), Eric Naggar (Franck Basile), Kathy Packianathan (Myriam Coquet)

VIDÉO bande-annonce