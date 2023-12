« Le nouveau » : histoire et interprètes du téléfilm ce soir sur M6 (21 décembre 2023)

Publicité





« Le nouveau » c’est le titre du téléfilm inédit proposé par M6 ce jeudi 21 décembre 2023. Un téléfilm réalisé par Ludovic Colbeau-Justin avec François-Xavier DEMAISON et Charlie DUPONT dans les rôles principaux.





Rendez-vous à partir de 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo puis replay sur 6PLAY.







« Le nouveau » : l’histoire

Alors que sa société de transports routiers est au bord de la faillite et que sa femme lui a demandé de quitter la maison, Alexis Berthier (FrançoisXavier Demaison) est victime d’un AVC qu’il croit sans conséquences, mais il s’aperçoit rapidement qu’il ne sait plus lire, ni écrire.

Pour ne pas risquer de tout perdre en se présentant diminué devant ses collaborateurs, sa femme, Adèle (Julie Gayet) et sa fille, Mathilde (Emma Dupont), il décide de se rééduquer dans le plus grand secret.



Il reprend le chemin de l’école primaire et renoue avec son ami d’enfance : Jean-Michel Delcourt (Charlie Dupont) professeur des écoles à Coursan, leur village natal. Alexis devient “le nouveau” de la petite école de campagne à classe unique qui va du CP au CM2. Ce retour au monde de l’enfance, le bon sens de Binou (Noé Chabbat) son nouvel ami de dix ans, et les méthodes originales d’enseignement de Jean-Michel vont bouleverser la vie d’Alexis, l’obliger à se remettre en question et réinventer sa vie professionnelle et amoureuse.

Interprètes et personnages

Avec : François-Xavier DEMAISON (Alexis), Charlie DUPONT, Noé Chabbat (Binou), Julie GAYET (Adèle), et Emma Dupont

