« Les W9 d’or 2023 » : les invités d’Elodie Gossuin ce soir (21 décembre)

« Les W9 d'or 2023 » au programme TV du jeudi 21 décembre 202>3 – Ce soir à la télé, W9 vous propose sa soirée spéciale inédite « Les W9 d'or 2022 ». Pour cette nouvelle édition des W9 d'Or, Élodie Gossuin prend les rênes et va récompenser les artistes qui ont brillé en 2023 !





A voir ou revoir dès 21h05 sur W9 et 6play.







« Les W9 d’or 2023 » : présentation, artistes invités

Élodie Gossuin vous donne rendez-vous pour la cérémonie musicale de l’année sur W9 : les W9 d’Or. Pour cette nouvelle édition, les artistes qui ont le plus brillé en 2023 seront récompensés et les nombreux talents qui ont marqué la scène musicale française viendront interpréter, en live, leurs tubes de l’année !

Au programme : Soprano, M. Pokora, SDM, Kimberose, la Troupe de Molière, Mentissa, Werenoi, Nej, Nuit Incolore, le phénomène Skeu Skeu et tous les vrais Numéros 1 de l’année ! Tous les artistes les plus regardés, écoutés et diffusés de l’année 2023 seront là !



