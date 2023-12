Les 12 coups de midi du 1er décembre : l’étoile mystérieuse bientôt dévoilée, qui est derrière ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 1er décembre 2023, 68ème victoire d’Emilien – Emilien est tout proche de découvrir l’étoile mystérieuse dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, il ne reste plus que 5 cases et elle sera donc entièrement dévoilée dimanche !

Emilien a signé une nouvelle victoire et a remporté 100 euros à partager avec un téléspectateur ce vendredi après avoir buté sur 2 questions du Coup de Maître. Sa cagnotte totalise 295.800 euros de gains et cadeaux.











Publicité





Les 12 coups de midi du 1er décembre 2023, plus que 5 case sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 5 cases alors qu’Emilien n’a pas pu proposer de nom ce vendredi midi. Seul le portrait de la célébrité reste désormais à découvrir ! Rappelons que sur cette étoile, il s’agit du comédien et humoriste Arnaud Ducret.

Explications des indices : l’église fait référence au fait qu’il ait fait du gospel, le casque de chevalier pour la pièce de théâtre « Spamalot », le drapeau à damier pour sa passion pour les courses automobiles, l’horodateur pour son rôle de contractuel dans « Gaston Lagaffe », et le sifflet pour son rôle de prof de sport dans le film « Les Profs », la télévision avec le réveil fait référence à sa participation au « Morning Live » sur M6, la cafetière pour « Caméra Café », la poussette pour le film « Papa ou maman ».

Indices présents sur cette étoile : une église, un drapeau à damier, un casque de chevalier, un horodateur, un sifflet, une télévision avec un réveil, une cafetière, une poussette

Noms déjà proposés : Mariah Carey, Jim Carrey, Keen’V, Christian Bale, Matt Damon, Guillaume Canet, Cécile de France, Eddy Mitchell, Vanessa Paradis



Publicité





Les 12 coups de midi, vidéo replay du 1er décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1