Les Cinquante du 1er décembre : et le gagnant est... (résumé + replay finale)

Les Cinquante résumé détaillé et gagnant de la finale du vendredi 1er décembre 2023 – C’est parti pour la grande finale du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve Delphine Wespiser en direct aux côtés de Mélanie, Amélie et Stéphane.





Place au dernier épisode. On retrouve Mélanie, Stéphane et Amélie à la fin du dernier jeu. Mélanie essaie d’enlever une brique et c’est très tendu… La tour tombe ! Mélanie est donc éliminée ! Amélie et Stéphane sont les deux grands finalistes des Cinquante !







Mélanie fait ses bagages, Amélie pleure… C’est l’heure de se dire au revoir, c’est un grand moment d’émotion pour les trois joueurs. Le Lion félicite Mélanie pour sa participation.

Le Lion annonce ensuite à Amélie et Stéphane que le jeu est fini. Ils doivent faire leurs bagages et se préparer à quitter le château. Ils pleurent de joie d’être arrivés jusque là. Une demie heure plus tard, il est temps de s’en aller. Une voiture les attend devant le château avec une haie d’honneur des animaux. Et le Lion vient leur dire au revoir en personne !



On retrouve ensuite Delphine Wespiser avec des joueurs phares de la saison 2 des Cinquante, aux côtés d’Amélie et Stéphane. Les téléspectateurs votent pour désigner l’élu !

Les Cinquante saison 2, Amélie est l’élue !

20h45 : c’est l’heure du résultat ! Le public a choisi de faire gagner… Amélie ! Elle est la grande gagnante de cette saison 2 des Cinquante !

VIDÉO Les Cinquante du 1er décembre, le replay

Si vous avez manqué la finale ce vendredi 1er décembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI.