Demain nous appartient spoiler : Roxane face à une catastrophe ! (vidéo épisode du 6 décembre)

Demain nous appartient spoiler – Roxane va se retrouver face à une catastrophe dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, l’hôpital Saint-Clair va être la cible de hackeurs qui vont réclamer une grosse somme d’argent avec un compte à rebours…











L’hôpital Saint-Clair de Sète est victime d’un terrible piratage. Roxane tente comme elle peut de sauver les données de l’établissement, mais cette mission semble plus compliquée que prévue. La fin du compte à rebours a sonné et Roxane n’a pas réussi. Et là, c’est le drame : les dossiers médicaux des patients sont entrain d’être rendus publics partout !

Roxane est sous le choc, elle ne peut rien faire!

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1572 du 6 décembre 2023 : Roxane échoue à sauver l’hôpital

